Берлин, 13 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Украина получит от Евросоюза дополнительные 500 млн евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель

Боррель рассказал о планах Евросоюза увеличить объём военной помощи Украине на 500 млн евро, доведя общий объём до 2 млрд евро.

«Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине», — сказал Боррель в ходе визита в Германию.

Ранее о планах Европейского союза увеличить поддержку Киева писало агентство Bloomberg.