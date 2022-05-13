Даллас, США, 13 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Финикс Санз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:86.

Cristina Ruiz Unnika Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. В составе «Финикса» центровой Деандре Эйтон набрал 21 очко.

Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии — 3:3. Следующий матч пройдёт 15 мая.