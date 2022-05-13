Ставрополь, 13 мая 2022, 10:54 — REGNUM Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил-хаджи Бердиев осудил провокацию, которую на днях позволил себе один из политиков Швеции в отношении мусульман. Датский лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан вышел на площадь в районе, где в основном проживают исповедующие ислам граждане, и сжег Коран.
Подобные провокации «прокатились и по другим странам Европы», вызвав «негодование со стороны мусульман всего мира и даже среди представителей других конфессий», отмечает пресс-служба центра. Муфтий Бердиев высказал свое возмущение подобным провокациям и выступил с критикой политических деятелей, чья позиция привела к таким крайне негативным последствиям.
По словам Бердиева, подобные провокации возможны лишь с попустительства властей, которые далеки от демократии, а лишь кричат о ней. В демократическом обществе не может быть таких проявлений религиозного экстремизма, считает муфтий. По его мнению, представить, что такие события произошли в России, невозможно. В отличие от западных «просветителей» у нас уважают языки и культуру многочисленных народов, проживающих не только в России, но и во всем мире, заявил Бердиев.
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