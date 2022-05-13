Ставрополь, 13 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил-хаджи Бердиев осудил провокацию, которую на днях позволил себе один из политиков Швеции в отношении мусульман. Датский лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан вышел на площадь в районе, где в основном проживают исповедующие ислам граждане, и сжег Коран.

(сс) Afshad Коран

«Датский лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в сопровождении полиции вышел на площадь в густонаселенном мусульманском районе Швеции и сжег экземпляр Священного Корана, игнорируя протесты прохожих. Около 200 человек собрались на площади. Они требовали от полиции прекратить кощунство, но стражи порядка не отреагировали на призывы», — говорится в сообщении пресс-службы КЦМСК.

Подобные провокации «прокатились и по другим странам Европы», вызвав «негодование со стороны мусульман всего мира и даже среди представителей других конфессий», отмечает пресс-служба центра. Муфтий Бердиев высказал свое возмущение подобным провокациям и выступил с критикой политических деятелей, чья позиция привела к таким крайне негативным последствиям.

По словам Бердиева, подобные провокации возможны лишь с попустительства властей, которые далеки от демократии, а лишь кричат о ней. В демократическом обществе не может быть таких проявлений религиозного экстремизма, считает муфтий. По его мнению, представить, что такие события произошли в России, невозможно. В отличие от западных «просветителей» у нас уважают языки и культуру многочисленных народов, проживающих не только в России, но и во всем мире, заявил Бердиев.

«Даже в самых кошмарных видениях никому, по крайней мере, из россиян, и в голову не придет, что подобное могло бы произойти в нашей дружной многонациональной и многоконфессиональной стране. Наоборот, за осквернение духовных реликвий тем или иным способом неукоснительно следует жесткое наказание согласно положениям УК РФ», — прокомментировал ситуацию муфтий Бердиев.

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