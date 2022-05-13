Вашингтон, 13 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Популярные американские рэп-исполнители поддержали своих коллег Young Thug и Gunna. Об этом 13 мая пишет TMZ.

Скриншот YouTube Young Thug

Среди музыкантов, выступивших на стороне Young Thug, Gunna и всего лейбла Young Stoner Life (YSL), стали Post Malone, Lil Keed и Metro Boomin. «YSL — это семья. YSL — это образ жизни. YSL — это не преступная организация», — высказался Lil Keed.

ИА REGNUM напоминает, что полиция США арестовала рэперов Young Thug и Gunna, обвиняя их в преступной деятельности уличных банд. По версии правоохранительных органов, лейбл Young Stoner Life и почти все его артисты занимаются бандитизмом и рэкетом.