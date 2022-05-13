Луганск, 13 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) накануне пресекла попытку прорыва украинских нацистов в район города Рубежное. Об этом 13 мая говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, которое приводится в телеграм-канале ведомства.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное», — говорится в сообщении.

Кроме того, Филипоненко добавил, что военные республики для пресечения огневой активности врага оперативно уничтожали дежурными огневыми средствами позиции киевских боевиков, с которых велся огонь по территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории ЛНР потеряли убитыми пять человек личного состава.