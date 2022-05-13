Москва, , 10:50 — REGNUM В России на автомобильном рынке стало меньше новых автомобилей, и стоят они значительно дороже, чем прежде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Авторынок

«Еще в 2021 году на российском авторынке сформировался дефицит предложения из-за проблем с микросхемами и логистикой из-за пандемии, а в 2022 году к этому добавились новые — приостановка деятельности и продаж частью автопроизводителей в России и дополнительные сложности с доставкой новых автомобилей и запчастей, — сказал экономист. — В итоге новых автомашин стало меньше, и стоят они значительно дороже. Поиск новых поставщиков автомашин и понимание качества этих новых поставок из Юго-Восточной Азии и Китая пока только начинаются, результат станет понятным не раньше конца 2022 года».

Кроме того, как пояснил экономист, повышение ключевой ставки и нормативов по управлению кредитными рисками Банком России также снизило возможности по приобретению машин в кредит.

«В итоге сужение как предложения, так и платежеспособного спроса, — констатировал экономист. — В дальнейшем развитие российского авторынка будет связано с появлением новых и активизацией уже работающих производителей и автодилеров, уровнем кредитных ставок и доступностью автокредитования, состоянием платежеспособности потребителей. В меньшей степени на выбор потребителей окажут влияние оценка выросших расходов на техническое обслуживание и страховые тарифы».

При этом, как подчеркнул Цыганов, потенциальный спрос на автомобили сохраняется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что до конца 2022 года в России едва ли стоит ждать серьезного роста спроса на автомобили.

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