Томск, 13 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Томске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал восьмилетний ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области В Томске водитель сбил восьмилетнего велосипедиста

По предварительным данным, вечером 12 мая 47-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Corolla сбил мальчика, который выехал на велосипеде с прилегающей территории.

«В результате происшествия, 8-летний мальчик, управлявший велосипедом, с травмами доставлен в больницу», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции призвали очевидцев помочь в расследовании обстоятельств происшествия.