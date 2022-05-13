Сеул, , 10:51 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рекордно низкое число пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов страны, за последние десять лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

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Согласно опубликованным данным, в 2021 году пассажиропоток аэропортов Южной Кореи составил 36,36 млн человек, что на 7,7% меньше, чем год назад. По сравнению с 2019 годом показатель сократился на 70,5%.

Известно, что внутренними авиалиниями воспользовались 33,15 млн человек, что на 31,7% больше, чем в 2020 году. Однако международными авиалиниями воспользовались лишь 3,21 млн человек, что на 77,5% меньше, чем годом ранее.

В министерстве подчеркнули, что в последнее время в стране наблюдается постепенное восстановление спроса на авиаперевозки.