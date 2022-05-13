Элиста, 13 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 11 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением десять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 13 мая.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

На лечении в двух инфекционных стационарах остаётся 31 ковид-пациент. Состояние двух человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 335 человек, выздоровели 50 292 пациента. 842 жителя республики не смогли справиться с COVID-19.