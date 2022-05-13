Москва, , 10:49 — REGNUM В первую очередь России необходимо импортозаместить такие товары, как бумага, различные виды упаковки и промышленная электроника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил доцент департамента логистики и маркетинга финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Импортозамещение получило новый импульс, но динамика импортозамещения зависит от мер государственной поддержки и доступа на рынок альтернативных технологий, так как российские товары производятся на технологических линиях импортного производства, — сказал Арский. — Начать нужно с машиностроения и его автоматизации. На первом этапе будет полезна кооперация с китайскими и малазийскими компаниями. В первую очередь России необходимо импортозаместить те товары, которые в своих объемах импорта являлись массовыми, например бумага, различные виды упаковки и промышленная электроника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о проблемах, которые мешают эффективно проводить политику импортозамещения, высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

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