Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Экипаж полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга спас тонущего в Обводном канале мужчину, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экипаж ППСП: капитан полиции Антон Зимин, сержант полиции Александр Бадулин и младший сержант полиции Никита Илларионов. пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инцидент произошел утром 11 мая в центре Петербурга. Около 10:00 мск в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в воду Обводного канала с Рузовского моста. На место оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в составе капитана полиции Антона Зимина, сержанта полиции Александра Бадулина и младшего сержанта полиции Никиты Илларионова.

Подъехав к месту происшествия, полицейские незамедлительно начали спасательную операцию. Спустившись к воде у дома 113 по набережной Обводного канала, Александр Бадулин и Никита Илларионов с помощью спасательного троса вытянули мужчину из воды, а Антон Зимин координировал приезд экстренных служб.

«В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников полиции был спасен 36-летний мужчина. По предварительным данным, пострадавший пытался свести счеты с жизнью. Он был передан врачам скорой помощи и госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве отметив, что руководством ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти принято решение о поощрении экипажа ППСП.

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