Филадельфия, США, , 10:47 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 99:90.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 32 очка. В составе «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 20 очков.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в финал Восточной конференции плей-офф НБА.

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