Калуга, , 11:08 — REGNUM В продовольственных магазинах Калужской области с 4 по 11 мая увеличились цены на крупу гречневую-ядрицу — на 2,47%, рис шлифованный на 1,2% и морковь — на 1,7%. По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания, огурцы. Об этом 13 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Сахарный песок в калужском продмаге ИА REGNUM

По информации городской управы Калуги, розничные цены на сахар упали местами до 20%. Цены на сахар снизились и для производителей. В настоящее время продуктовые магазины распродают товар, который был закуплен ранее, то есть, по завышенной цене, поэтому после новых поставок сахар подешевеет еще больше.

Между тем, за прошедший период мая 2022 года, по данным УФНС по Калужской области, на территории региона наблюдается снижение продаж по всем видам продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом апреля в среднем на 13,7%, что свидетельствует о явном снижении покупательского спроса.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Почему именно гречка?!» — ФАС зафиксировал ажиотажный спрос на крупу