Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Законодательство Грузии не предусматривает вывоз заключённых за границу для прохождения лечения. Об этом 13 мая заявил на телеканале «Имеди» министр юстиции республики Рати Брегадзе.

Он прокомментировал требования отправить находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили лечиться за границу. Глава минюста отметил, что в даже в мировой практике нет подобных прецедентов.

«Мы всегда будем действовать в строгом соответствии с законом и, естественно, в соответствии с рекомендацией врачей. Мы не откроем дверь тюрьмы без должных оснований», — подчеркнул Брегадзе.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на резкое ухудшение своего самочувствия. Его соратники и родственники заявляют, что у политика психическое заболевание из-за которого тот не может есть еду с содержанием белка. Они требуют выпустить его за границу. В минюсте предложили поместить экс-президента в частную клинику «Вивамед», чтобы там врачи проверили состояние его здоровья.