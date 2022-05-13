* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 13 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали двух молодых людей в спортивной форме.

PIX1861 Спортсмен

Источники сообщили газете «8 Собх», что двое молодых спортсменов были задержаны и подверглись нападкам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе бывшего аэропорта, когда они возвращались домой со стадиона.

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили одного из молодых людей и велели ему впредь не носить одежду иностранцев и неверных. В итоге спортсменов отпустили через несколько часов.