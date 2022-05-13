Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии рождаемость продолжает снижаться, при этом смертность сократилась. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, в первом квартале 2022 года в Чувашии родились 2438 детей, что на 204 меньше, чем было в первом квартале прошлого года. Рождаемость упала на 7,7%.

Среди родившихся 814 детей (33,4% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 867 детей (35,6%) — вторыми, 558 детей (22,9%) — третьими, 197 детей (8,1%) - четвертыми и более.

Умерли в январе–марте 2022 года 4648 жителей. Это на 152 человека меньше, чем скончались в первом квартале прошлого года, смертность снизилась за указанный период на 3,2%.

Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза (в январе–марте 2021 года — в 1,8 раза).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии практически ежедневно продолжают регистрировать летальные исходы от ковида. Всего с начала пандемии умерли 4626 пациентов с коронавирусом, в том числе 11 мая скончался один больной.