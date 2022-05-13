Воронеж, , 10:44 — REGNUM Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено следственными органами по факту гибели женщины при обрушении ограждения балкона в Воронеже. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

На месте обрушения балкона Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области

Как предварительно установлено, утром 13 мая обрушилось металлическое ограждение балкона на втором этаже жилого дома на улице Фридриха Энгельса. На балконе в этот момент находилась 63-летняя хозяйка квартиры, она упала вниз. От полученных травм женщина скончалась.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, будут назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы.

Ранее проверку начала прокуратура.