Воронеж, 13 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено следственными органами по факту гибели женщины при обрушении ограждения балкона в Воронеже. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области На месте обрушения балкона

Как предварительно установлено, утром 13 мая обрушилось металлическое ограждение балкона на втором этаже жилого дома на улице Фридриха Энгельса. На балконе в этот момент находилась 63-летняя хозяйка квартиры, она упала вниз. От полученных травм женщина скончалась.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, будут назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы.

Ранее проверку начала прокуратура.