Оренбург, , 10:47 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области прекратил производство по иску налогового органа к ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина». Во введении наблюдения как первого этапа в процедуре банкротства было отказано. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство или консультирование? Chris Potter

«Обеспечительные меры, принятые определением суда от 17.11.2021 года, отменить после истечения срока обжалования настоящего определения», — уточняется в документе.

Основанием для обращения в суд стал долг по обязательным налоговым платежам в бюджет страны в размере 18 085 837 рублей. В качестве обеспечительных мер выступал запрет для ответчика совершать сделки, направленные на отчуждение и обременение принадлежащего ему имущества, — недвижимости, автотранспорта и оборудования.

Напомним, спор слушался с осени 2021 года. Завод-ответчик ведёт свою историю с 1941 года.