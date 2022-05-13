Уфа, 13 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти ребенка в интернате устанавливают в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Молоток судьи

Сообщается, что 26 января 2022 года в интернате в селе Серафимовский Туймазинского района было обнаружено тело 12-летнего воспитанника. Эксперты не установили признаков насильственной смерти: по результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила из-за имевшегося заболевания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«В настоящее время назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью проверки выводов первоначального исследования и всестороннего анализа обстоятельств, которые могли способствовать наступлению смерти», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что специалисты продолжают устанавливать обстоятельства смерти ребенка. В ходе расследования действиям лиц, которые ответственны за надлежащий уход за потерпевшим, будет дана правовая оценка.