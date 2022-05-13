Луганск, 13 мая 2022, 10:43 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми пять человек личного состава. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: пять человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли один бронетранспортер и две единицы автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 509 человек и в том числе — 36 детей.