Луганск, 13 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми пять человек личного состава. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: пять человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли один бронетранспортер и две единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 509 человек и в том числе — 36 детей.