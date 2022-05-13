Москва, 13 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Украинский беспилотник «Фурия» сбили в Харьковской области спецназовцы Росгвардии. Об этом сообщает 13 мая пресс-служба ведомства.

rosguard. gov.ru Сбитый украинский БПЛА типа А1-СМ «Фурия»

Беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия» росгвардейцы сбили в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск. Украинские силовики используют БПЛА такого типа для воздушной разведки, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня.

«Записи с беспилотного летательного аппарата были изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов», — отметили в Росгвардии.

Оперативный радиус действия аппарата — около 50 км. Он может находиться в воздухе до трёх часов и подниматься на высоту до 2,5 км. Фюзеляж беспилотника выполнен из сверхпрочных материалов, он оснащён камерами и управляется через наземную станцию.

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