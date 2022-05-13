Москва, 13 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Образовавшийся на Украине очаг неонацизма несёт угрозу не только для Украины и России, но и для всей Европы. Об этом 13 мая заявил глава СВР Сергей Нарышкин на открытии историко-документальной выставки «Операция «Ледоруб».

Svklimkin Сергей Нарышкин

«Новый очаг неонацизма представляет угрозу не только для Украины, не только для России, но и для всей Европы», — сказал Нарышкин, добавив, что западные столицы при этом действуют на стороне киевского режима.

Он отметил, что жителям России отцы и деды завещали искоренять нацизм во всех проявлениях, и их воля будет исполнена до конца.