Кызыл, 13 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Туве по итогам первого квартала 2022 года цены на квартиры на первичном рынке жилья выросли на 18,7% по сравнению с концом 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

image4you Жилье

На вторичном рынке рост оказался на столь впечатляющим — цены увеличились в среднем на 1,1%.

Таким образом, стоимость одного квадратного метра жилья в республике на первичном рынке достигла 107 166 рублей, на вторичном — 100 203 рубля.

«Рост цен на первичном рынке жилья обусловлен повышением стоимости квартир среднего качества на 18,7%. На вторичном рынке жилья на квартиры улучшенного качества прирост цен составил 1,4%, квартиры среднего качества — 1%, квартиры низкого качества — 0,4%», — добавили в службе статистики.