Кемерово, 13 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области уровень регистрируемой безработицы составляет 1% численности рабочей силы. Для сравнения, годом ранее — 1,8%. Такие данные приводит Росстат.

Антонио Берни. Безработица. 1934

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«На сегодняшний день ситуация на региональном рынке труда остается стабильной, количество заявленных вакансий втрое превышает число соискателей, — прокомментировал ситуацию министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин. — Наибольшая потребность в кадрах отмечается в таких отраслях экономики, как здравоохранение и социальные услуги, обрабатывающие производства, угледобывающая отрасль. В случае увеличения числа безработных граждан будут приняты меры для их трудоустройства на свободные рабочие места, также может быть организовано бесплатное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям».

Отметим, что на реализацию дополнительных мероприятий для снижения напряженности на рынке труда Кемеровской области направлено бол 655 млн рублей.