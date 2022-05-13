Более 2 тысяч жителей Подмосковья примут участие в фестивале пирогов
Москва, 13 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Московской области в Международный день семьи 15 мая пройдет традиционный традиционный фестиваль пирогов, сообщили в пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
Пресс-служба ОНФ по ХМАО
Пирог по бабушкиному рецепту
В фестивале пирогов, который состоится в парке «Патриот», примут участие более 2 тысяч человек, это семьи из Подмосковья.
Участники фестиваля представят лучшие рецепты домашних пирогов и уже готовые изделия. Победителям вручат подарки и дипломы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье периодически проводят гастрономические фестивали.
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