Москва, 13 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Московской области в Международный день семьи 15 мая пройдет традиционный традиционный фестиваль пирогов, сообщили в пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО Пирог по бабушкиному рецепту

В фестивале пирогов, который состоится в парке «Патриот», примут участие более 2 тысяч человек, это семьи из Подмосковья.

Участники фестиваля представят лучшие рецепты домашних пирогов и уже готовые изделия. Победителям вручат подарки и дипломы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье периодически проводят гастрономические фестивали.

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