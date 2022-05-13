Тбилиси, , 16:31 — REGNUM Гиули Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила о крайне сложном состоянии его здоровья, сообщает 12 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я была напугана! У меня сложилось впечатление, что Михаил Саакашвили может покинуть нас в любую минуту. Когда я в последний раз видела его в тюрьме, даже тогда у меня не сложилось такого впечатления. То, что я увидела сегодня, просто напугало меня. В больнице врачи сказали мне, что у них ещё не бывало такого пациента. Я нашла там очень сложную картину. У моего сына плохой цвет кожи, и он очень истощён. Он мне сказал, что вчера упал три раза. Необходимо немедленно для его выживания начать его правильное лечение за рубежом», — сказала Аласания.

Напомним, что 12 мая Саакашвили был переведён из тюрьмы в частную тбилисскую клинику.