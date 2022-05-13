Петропавловск-Камчатский, , 10:39 — REGNUM Охотоморской циклон подойдёт к берегам Камчатки в ночь с 15 на 16 мая. Непогода продлится до утра 18 мая. Спасатели рекомендовали населению соблюдать меры предосторожности.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Читайте также: На Сахалин обрушится мощный циклон

По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон затронет в основном южную часть края. Дождь и мокрый снег с умеренным ветром пройдут в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах.

«От различных служб РСЧС сформированы силы и средства, которые в случае происшествий будут отправлены для оказания помощи и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий», — уточнили в краевом управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин 14 мая обрушится мощный циклон, который принесёт сильные дожди, местами пройдёт мокрый снег.