* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:39 — REGNUM Мужчинам и женщинам запрещено вместе посещать рестораны и парки в афганском городе Герат. Соответствующий указ издан правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Al Jazeera.

Афганская семья DFID — UK Department for International Development

По словам представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Риазуллы Сирата, власти «приказали разделять мужчин и женщин в ресторанах». Владельцев заведений устно предупредили, что запрет распространяется даже на супружеские пары.

Кроме того, теперь мужчинам и женщинам разрешено посещать общественные парки только в разные дни. Женщинам рекомендовано ходить туда по четвергам, пятницам и субботам, остальные дни недели предназначены для мужчин.

Новые ограничения последовали за запретом для афганских женщин появляться в общественных местах с открытым лицом, о котором сообщало ИА REGNUM.

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