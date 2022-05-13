Москва, , 10:36 — REGNUM Гражданина России Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом «Газете. Ru» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

Виктор Бут Osce.usmission.gov

«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», — сказал он.

По его словам, решение об обмене Бута на Грайнер является «одним из возможных, но крайне вероятным».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.

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