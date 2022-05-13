Осужденного в США Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер
Москва, 13 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Гражданина России Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом «Газете. Ru» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
По его словам, решение об обмене Бута на Грайнер является «одним из возможных, но крайне вероятным».
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден рассказал о ходе переговоров по обмену Ярошенко на Рида