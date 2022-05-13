Москва, 13 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Гражданина России Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом «Газете. Ru» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», — сообщили в ОНК.

По его словам, решение об обмене Бута на Грайнер является «одним из возможных, но крайне вероятным».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.

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