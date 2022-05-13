Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Анонимные вымогатели разослали по районным судам Санкт-Петербурга сообщения о заминировании с требованиями выплатить им 75 тыс. рублей, а также показать письмо некоему «Федору Ряузову», сообщили 13 мая в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС).

Сообщение о минировании суда. объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб.

Как следует из писем, один аноним предупредил, что в районные суды якобы заложены мины с механизмом самоликвидации.

«Через Шесть часов здание Вашего Суда взлетит на воздух. За разминирование, Я требую, дабы Вы сделали запрос на перевод 75 000 рублей на Мою страницу ВКонтакте», — заявил злоумышленник (орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. ред.).

В результате Петродворцовый, Смольнинский и Красногвардейский суды Санкт-Петербурга были эвакуированы.

Еще одно письмо, но уже с другим пространным текстом, поступило на электронные почты судов около 10:00 мск 13 мая. Автор требовал показать свое письмо некоему Федору Ряузову, и анонсировал, что «сегодня для города наступит судный день». Аноним без каких-либо доказательств заявил, что якобы заминированы суды, мосты, отели, поезда на «синей» и «оранжевой» ветках метро Петербурга.

«Письма также поступили в Куйбышевский и Кронштадтский районные суды», — уточнили в ОПС.

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