Астана, 13 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Депутаты парламента Казахстана от оппозиционной партии «Ак жол» («Яркий путь») призвали рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста для шахтеров, металлургов и представителей других опасных профессий. Об этом сообщил в ходе брифинга замглавы правительства республики Ералы Тугжанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит, в целом, о снижении», — отметил Тугжанов.

Он также напомнил, что к концу текущего года в Казахстане планируется принять Социальный кодекс после обсуждений. В нём также будут касаться пенсионного возраста женщин.

Напомним, пенсионный возраст для мужчин в Казахстане начинается с 63 лет. Для женщин с 1 января 2022 года эту планку подняли с 60 до 60,5 лет. К 2027 году планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет.