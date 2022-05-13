Канберра, , 10:43 — REGNUM В последние годы премьер-министра Австралии Скотта Моррисона обвиняли в жестком и почти авторитарном стиле работы. Однако, по его словам, на то были существенные причины. Об этом Моррисон заявил на пресс-конференции 13 мая, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

«За последние три года и особенно за последние два года, австралийцы, переживающие эту пандемию, нуждались в том, чтобы я был сильным и стойким … Но теперь я признаю, что это не позволило австралийцам увидеть много других способов, с помощью которых я могу работать. И я понимаю, что австралийцы знают, что я могу быть чем-то вроде бульдозера, когда дело доходит до некоторых проблем», — объяснил Моррисон.

Скоро жесткий стиль работы изменится, обещает политик.

«Но по мере того, как мы вступаем в следующий период, уже после этих выборов, я знаю, что есть вещи, которые должны измениться, в частности то, как я делаю свою работу. Потому что мы уже тогда будем двигаться к чему-то новому», — сказал премьер-министр страны.