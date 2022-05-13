Париж, 13 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о единстве стран G7 в поддержке Украины, сообщает Le Parisien.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

«Существует очень сильное единство G7 для поддержки Украины», — резюмировал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Главы МИД стран G7 встречаются в Вангельсе в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, надежду на то, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на территории Украины, выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

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