Канберра, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на очередной пресс-конференции, заявил, что необходимо провести ключевое различие между «авторитарным» и «агрессивным» правительством Китая и китайским народом. Об этом 13 мая сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Pmc. gov. au

«Знаете, австралийцы китайского происхождения — это величайшие патриоты, на которых можно положиться в этой стране … Я чрезвычайно благодарен лидерам китайской общины в Австралии за то, как тщательно они работали с правительством во время пандемии и сыграли очень ​​важную роль на ранних этапах пандемии», — заявил премьер-министр страны.

Моррисон также отметил, что жители Китая, живущие на континенте, гордятся тем, что они являются австралийцами.

«У австралийцев, которые имеют китайское происхождение и которые здесь живут, есть семья в Китае, и они знают, каково это жить при авторитарном правительстве … Вот почему многие из них и приехали в Австралию», — сказал он.

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