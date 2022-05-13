Канберра, 13 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на очередной пресс-конференции, заявил, что необходимо провести ключевое различие между «авторитарным» и «агрессивным» правительством Китая и китайским народом. Об этом 13 мая сообщил телеканал Nine News.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Знаете, австралийцы китайского происхождения — это величайшие патриоты, на которых можно положиться в этой стране … Я чрезвычайно благодарен лидерам китайской общины в Австралии за то, как тщательно они работали с правительством во время пандемии и сыграли очень ​​важную роль на ранних этапах пандемии», — заявил премьер-министр страны.

Моррисон также отметил, что жители Китая, живущие на континенте, гордятся тем, что они являются австралийцами.

«У австралийцев, которые имеют китайское происхождение и которые здесь живут, есть семья в Китае, и они знают, каково это жить при авторитарном правительстве … Вот почему многие из них и приехали в Австралию», — сказал он.