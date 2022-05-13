Калининград, 13 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) стал чемпионом России, обыграв в финальной серии «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Pixabay.com Волейбольный мяч

«Локомотив» одержал победу над «Уралочкой-НТМК» в пятом матче серии. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).

Таким образом, волейболистки «Локомотива» выиграли финальную серию до трёх побед со счетом 3:2.

«Локомотив» выиграл чемпионат России во второй раз подряд. В финале сезона 2020/21 волейболистки калининградского клуба победили московское «Динамо».