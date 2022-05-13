Донецк, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 509 человек и в том числе — 36 детей. Об этом 13 маля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Разрушенные дома в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 12 мая до 08:00 13 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 509 человека, включая 36 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 31 290 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал намерение действующей американской администрации выделить ещё $40 млрд в качестве помощи Украине.