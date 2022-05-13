* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:31 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер утверждают, что бывший офицер правительственной армии Афганистана был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Танхо уезда Дара. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выволокли человека по имени Джамшид из дома и расстреляли. Радикалы убили его по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

На протяжении нескольких дней в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар шли бои между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обе стороны понесли потери. Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали, задерживали и пытали мирных жителей в ходе боевых действий.

Некоторые правозащитники назвали действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Баглане и Тахаре военными преступлениями. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицали подобные обвинения.