Вашингтон, 13 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Шаназия Уильямсон и её муж Джарав Оуэнс подали в суд на рэп-исполнителя Трэвиса Скотта, а также компании-организаторов фестиваля Astroworld. Об этом 13 мая пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

По словам пары, Уильямсон во время беременности посетила концерт Скотта Astroworld. В результате давки и полученных травм она потеряла ребёнка. «Неспособность ответчиков спланировать, спроектировать, обеспечить персоналом и проконтролировать мероприятие стала прямой и непосредственной причиной травм Шаназии и смерти её и неродившегося ребёнка», — говорится в судебном иске.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года на фестивале Astroworld пострадали несколько тысяч человек. Из-за давки на мероприятии погибли десять человек, в том числе девятилетний ребёнок.