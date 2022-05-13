Пенза, 13 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Пензенской област на единовременные выплаты по программе «Земский фельдшер» претендуют 30 специалистов. Их планируют трудоустроить в медицинские учреждения региона до конца 2022 года, сообщает облминздрав.

Epp.genproc.gov.ru ФАП в Пензенской области

В рамках программы для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, устроившихся на работу в сельской местности с населением до 50 тыс. человек, предусмотрены единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей.

Также одним из фактором, привлекающих медиков к работе в сельских населенных пунктах, является постоянное обновление материально-технической базы медучреждений.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра» в 2022 году планируют трудоустроить 71 врача и 30 медработников среднего звена. Для них в бюджетах обоих уровней на условиях софинансирования заложено 86 млн рублей.

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