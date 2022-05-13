Представители Южной Кореи и США обсудили ракетные пуски КНДР
Сеул, 13 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Сон Хван провел 12 мая телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.
Согласно опубликованным данным, разговор состоялся после того, как КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
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В ходе беседы стороны выразили «серьёзную обеспокоенность» действиями КНДР, а также договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в решении северокорейских проблем.
Участники разговора отметили, что пуски Пхеньяном баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, подтвердив необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Ким и Салливан также обсудили предстоящий визит президента США Джо Байдена в Сеул, который станет «важным поворотным моментом» для укрепления всеобъемлющего стратегического союза между двумя странами.