Сеул, 13 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Сон Хван провел 12 мая телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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Согласно опубликованным данным, разговор состоялся после того, как КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

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В ходе беседы стороны выразили «серьёзную обеспокоенность» действиями КНДР, а также договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в решении северокорейских проблем.

Участники разговора отметили, что пуски Пхеньяном баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, подтвердив необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким и Салливан также обсудили предстоящий визит президента США Джо Байдена в Сеул, который станет «важным поворотным моментом» для укрепления всеобъемлющего стратегического союза между двумя странами.