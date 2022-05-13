Канберра, 13 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. После того, как в последние дни журналисты в Австралии не давали лидеру оппозиции Энтони Альбанизу спокойно отвечать на их вопросы, штаб политика прибегнул к серьезным мерам по отношению к СМИ. Об этом 13 мая сообщил телеканал Nine News.

Russian Ministry of Defence СМИ

Теперь журналистам разрешается задавать на пресс-конференциях Альбаниза только один вопрос.

«И сам Альбаниз очень красноречиво напоминает им об этом, как только они пытаются набраться смелости и задавать ему вопросы вдогонку», — пишут журналисты Nine News.

Когда журналисты начали задавать вопросы, пытаясь перекричать друг друга, Альбаниз наклонился к ним, стоя за трибуной, и предупредил: «Те, кто больше всех кричит, вопроса не получат».