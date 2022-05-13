Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Ситуацию на рынке труда в Ростовской области донской губернатор Василий Голубев назвал стабильной. Об этом он заявил на заседании, которое 12 мая в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

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«Уровень регистрируемой безработицы сейчас — 0,7%, и это ниже, чем в начале года. Численность безработных — несколько более 14 тысяч человек, что также на 3,1 тысячи меньше, чем в начале года. В банке вакансий региона — почти 55,5 тыс. вакансий», — привёл данные Голубев.

По его словам, уровень общей безработицы в январе–марте составил 3,6% (в январе–марте 2021 года — 4,8%). Также принимаются дополнительные меры поддержки рынка труда.

«На организацию общественных и временных работ в Ростовской области выделено 697 млн рублей, что позволит трудоустроить в этом году 11,5 тысячи человек. На обучение граждан, находящихся под риском увольнения, планируем направить 214,4 млн рублей, что позволит обучить 3,6 тысячи человек. Обучение граждан проводим и по нацпроекту «Демография». Совместно с фондом соцстраха стимулируем работодателей к трудоустройству молодых граждан. Всего по программе «Содействие занятости населения» планируется трудоустроить 110 тысяч человек», — отметил губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что уже более 1,5 тыс. жителей Ростовской области приступили к переобучению. Переобучение проводится под потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах отдельных отраслей.

Именно программы переобучения являются более предпочтительной формой поддержки безработных граждан, чем общественные работы. Это создаёт дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда, уверен президент России Владимир Путин.