Барнаул, 13 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в Алтайском крае вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом, сообщил зампред правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников. Его слова цитирует телеграм-канал правительства региона.

Peggy Marco Зарплата

В соответствии с федеральными нормативами, изменился подход к регулированию оплаты труда государственных гражданских служащих. Рост зарплат краевых госслужащих не превысит аналогичные показатели у других категорий бюджетников. В среднем фонд оплаты труда в бюджетной сфере вырастет в Алтайском крае примерно на 15%, причем у различных категорий работников повышение зарплат составит от 10% до 20%.

Всего в Алтайском крае насчитывается порядка 160 тысяч работников бюджетной сферы, в их число входят государственные гражданские и муниципальные служащие.

Напомним, в феврале 2022 года алтайские власти известили, что на оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы из краевого бюджета дополнительно будет направлен 1 миллиард 87 миллионов рублей, в том числе на финансирование краевых учреждений — 364 миллиона рублей, субвенции на дошкольное образование — 202 миллиона рублей, субвенции на школы — 521 миллион рублей.

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