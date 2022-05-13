Дарвин, Австралия, 13 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. 13 мая Наташа Файлс была избрана следующим главой правительства Северной территории Австралии. Это произошло после неожиданной отставки Майкла Ганнера ранее на этой неделе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Сегодня утром 43-летнюю Файлс избрали внутрипартийным голосованием во фракции лейбористов. Ее коллеги по Лейбористской партии Австралии поддержали ее кандидатуру единогласно.

«Сегодня днем ​​я […] приму присягу в качестве главы правительства Северной территории», — говорится в ее официальном заявлении.

Как пишут журналисты, Файлс проработала обычным учителем физкультуры, прежде чем впервые быть избранной в Законодательное собрание региона по округу Найтклифф в 2012 году. С 2020 года она занимала пост министра здравоохранения Северной территории.