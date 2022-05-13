Лондон, , 10:28 — REGNUM Для России итоги турне министра иностранных дел Сергея Лаврова в Оман и Алжир стали достижением для России. Об этом пишет британское издание Rai Al Youm.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

СМИ отмечает, что президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+. Эта договорённость не позволяет Западу найти замену российским энергоносителям.

По мнению авторов публикации, Россия восстанавливает влияние в арабском регионе.

«Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы», — пишет издание.